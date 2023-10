Matteo Battaglia, i funerali il 21 ottobre

Comiso - Si svolgeranno sabato 21 ottobre i funerali di Matteo Battaglia, il giovane di 20 anni morto in seguito ad un tragico incidente mentre si trovava all’interno di un locale commerciale di via generale Amato a Comiso. I funerali si svolgeranno nella Basilica della Santissima Annunziata alle ore 10. Per quel giorno, il sindaco della città, Maria Rita Schembari, ha dichiarato il lutto cittadino.

Dopo l’autopsia eseguita ieri a Catania, la salma di Matteo Battaglia sarà trasportata a Comiso. Matteo arriverà a Comiso nella mattina di sabato, alle 9,20 in piazza Majorana. Da lì, si formerà il corteo di auto fino a corso Vittorio Emanuele. Davanti alla chiesa di San Giuseppe la salma sarà prelevata dalla vettura e si proseguirà a piedi fino alla vicina basilica dell’Annunziata dove alle 10 sarà celebrato il rito funebre. Il corteo proseguirà poi a piedi verso il cimitero percorrendo l’ultimo tratto del corso Vittorio Emanuele.