È Matteo Virzì la vittima dell'incidente stradale di Capodanno

Belpasso, Catania - Nella Chiesa di Sant'Antonio Abate, alle ore 15.30 di oggi 3 gennaio si terranno i funerali di Matteo Virzì, il giovane di 26 anni tragicamente deceduto la notte di Capodanno lungo via Valcorrente, la strada che collega la SS121 alla zona industriale di Belpasso.

L’incidente ha coinvolto una Peugeot 107 guidata da Matteo, che ha perso la vita sul colpo, mentre il suo passeggero, un coetaneo di 25 anni, anch'egli di Belpasso, è rimasto gravemente ferito. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagini condotte dai Carabinieri, incaricati di rilevare ogni dettaglio sulla scena per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica vicenda.

Il sinistro ha avuto luogo quando il veicolo, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato violentemente contro il guardrail centrale. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, insieme al personale del 118, in un tentativo frenetico di soccorrere Matteo e il suo passeggero. Nonostante gli sforzi intensi per salvare la vita di Matteo, il giovane conducente ha perso la vita sul colpo. Nel frattempo, il passeggero è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il saluto degli amici

«Presto ti daremo l'ultimo saluto e ti accompagneremo nel tuo ultimo viaggio, ora vola più in alto che puoi». Tutta la comunità di Belpasso è in lacrime per la morte di Matteo Virzì, il ragazzo di venticinque anni che ha perso la vita nell'incidente avvenuto la notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio nella zona industriale di Piano Tavola. Amava la musica, era un giovane rapper ed era l'autore di alcuni brani che circolavano già sul web: il suo nome d'arte era TeoAlien e si era già esibito dal vivo durante numerosi eventi in Sicilia.

«Amico, vogliamo ricordarti così», è il messaggio dell'associazione culturale Open Doors che sui social pubblica un video in cui Matteo Virzì si esibisce sul palco. Un post con decine di commenti di chi seguiva la sua musica e il suo percorso: «Un dolore immenso, non voglio crederci. Sarò A Belpasso per darti l'utlimo saluto», scrive Silvia. E ancora: «Matteo, tu non ci sei, ma la tua musica resterà per sempre. Fai ballare tutti lassù».