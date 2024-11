È Mattia Virgona il 27enne morto in un incidente sul lavoro a Pachino

Pachino, Siracusa - È Mattia Virgona, 27enne di Catania ma residente a Noto, la vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro: il giovane è morto schiacciato da un mezzo tra Portopalo di Capo Passero e Pachino. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto.

News Correlate Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un mezzo meccanico a 27 anni

Rimane ancora al vaglio degli inquirenti e in fase di accertamento la dinamica del decesso. Secondo una prima ricostruzione, il 27enne sarebbe stato travolto da un mezzo mentre effettuava dei lavori in un terreno di contrada Bongiorno. Mattia Virgona lavorava in un cantiere per conto di E-Distribuzione. Nonostante l’intervento del 118 e dell’elisoccorso, per il 27enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

Sono tanti i messaggi sui social per ricordare Mattia: “Ho sperato fino all’ultimo che non fossi tu leggendo quell’articolo. E invece proprio tu, ti ho visto crescere e siamo cresciuti insieme, uscivo con tuo fratello Luca, mangiavamo insieme, a fare i pazzi con gli scooter… E oggi mi devo ritrovare a scrivere questo”, scrive l’amico Adelfio. “Non ci posso credere, ogni giorno una notizia sconvolgente. Riposa in pace gioia mia e proteggi da lassù il tuo piccolino e la tua famiglia”, commenta ancora Giuseppe.