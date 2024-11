Maxi furto nella boutique di Valentino in piazza di Spagna a Roma

Roma - Sono entrati in azione prima di mezzanotte. A quell'ora fra via dei Due Macelli, piazza Mignanelli e piazza di Spagna la movida notturna nel salotto di Roma era al massimo: strade e ristoranti affollati, auto incolonnate, gelaterie prese d'assalto viste le temperature ancora per poco accettabili. I ladri potrebbero aver approfittato proprio della confusione per svaligiare la boutique di Valentino proprio in piazza Mignanelli, storico ed esclusivo punto di riferimento della maison. Furto di borse griffate valutato in 140 mila euro almeno dal vice direttore della filiale, accorso sul posto alle 24 in punto di sabato proprio dopo l'allarme lanciato dagli addetto alla sicurezza di un istituto di vigilanza incaricato della sorveglianza del negozio. Sul posto anche la polizia con numerose volanti, dei commissariati Trevi-Campo Marzio ed Esquilino. Dei banditi tuttavia non è stata trovata traccia. Almeno per il momento.

A colpire potrebbe essere stata sempre la stessa banda specializzata negli assalti serali e notturni nei negozi dei marchi in vista nella strade dello shopping del Tridente romano. Forse proprio il gruppo che a maggio dello scorso anno ha svuotato gli espositori di Fendi fra largo Goldoni e via Tomacelli, violando il palazzo acquistato dalle sorelle stiliste e inaugurato con vip provenienti da tutto il mondo. O anche coloro che solo una settimana fa hanno fatto irruzione a casa di una dipendente della stessa griffe in via Marmorata, rubando altre borse per 40 mila euro che la donna si era portate a domicilio proprio per sicurezza. Un colpo che si sospetta possa aver potuto contare sulla collaborazione di un basista.

Ma ci sono stati anche altri furti per centinaia di migliaia di euro sempre in centro. Come quello del dicembre scorso in via Siviglia, all'Eur, dove è stato preso di mira un negozio di grandi firme: portate via borse per migliaia di euro di Gucci e Prada. In quell'occasione intervento della polizia e acquisizione delle telecamere di sicurezza: i ladri, almeno tre, incappucciati e con i guanti, erano stati ripresi in azione.

La boutique inaugurata nel 2015: è la più grande di Valentino

Nel negozio di piazza Mignanelli la polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo alla ricerca di eventuali impronte lasciate dai ladri. Anche in questo caso la videosorveglianza potrebbe aver ripreso la banda che entrava nel locale, il più grande del marchio Valentino con i suoi circa 1.800 metri quadrati, acquistato e inaugurato nel 2015. Secondo un primo inventario fatto dal vice direttore, sentito da chi indaga, i ladri si sono impossessati soprattutto di borse e pochette firmate sistemate in alcuni espositori e custodite nei cassetti del locale. Non sarebbe stato toccato invece il deposito dove si troverebbe la maggior parte della merce per un valore molto più ingente del bottino portato via dai malviventi e destinato forse, come accaduto in passato, al mercato nero internazionale o via web.