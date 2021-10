Medicane Apollo, giovane affonda con la sua auto, si salva a nuoto

Siracusa - Un gesto irresponsabile. Ha rischiato di morire annegato un giovane che nella serata di ieri è affondato con la sua auto nella zona del circuito, a Siracusa. Si è salvato dopo essere riuscito ad uscire dal suo veicolo, un Suv, per poi proseguire a nuoto fino al punto in cui si poteva toccare con i piedi.

La via Ascari è stata dichiarata impraticabile dalla Protezione civile, fin dal primo giorno del passaggio di Apollo: si tratta di un tratto ricavato in un avvallamento che si copre di acqua anche con precipitazioni molto basse. E’ stato lo stesso giovane a chiedere l’intervento dei soccorsi, dopo che ha improvvidamente deciso di guadare in auto la strada.