Melma a chiazze sul bagnasciuga di San Leone VIDEO

Agrigento - La baia di San Leone è compresa tra il fiume Akragas ad ovest e il Naro ad est, che trasportano le acque inquinate in mare per colpa del malfunzionamento dei depuratori. E' stato dimostrato anche da recenti inchieste della magistratura e i risultati, ahinoi, sono sotto gli occhi di tutti. Turisti inclusi.

Inutile fare mille promozioni, con manifesti sui muri e sul web, se poi sono out i servizi base. Invitiamo come sempre i lettori - soprattutto della nostra provincia - a segnalarci rischi e disagi in cui dovessero incappare durante le vacanze all'indirizzo mail info@ragusanews.com, corredando se possibile le segnalazioni con video o foto.