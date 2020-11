Messa negazionista: tutti attaccati e senza mascherina

Roma - Una celebrazione in piena regola, con tanto di prete connivente, benedizioni e comunione: è andata in scena ieri sera a Roma, al termine di una manifestazione no-mask organizzata nella capitale dal movimento di estrema destra Forza Nuova. Nel video, girato dall’agenzia Agtw e diffuso in esclusiva da Corriere.it, si vede un folto numero di “fedeli” partecipare alla messa senza alcun distanziamento né tantomeno alcuna protezione sanitaria. Il tutto in strada, all’aperto, in piazza della Bocca della verità, nel pieno centro storico della capitale, senza che intervenisse nessuno tra le forze dell’ordine. Presente alla funzione anche il leader della formazione neofascista, Roberto Fiore.