Messaggio di addio mentre gioca on line con l’amico

Paternò, Catania - Ha inviato un messaggio all’utente con cui stava giocando on line sostenendo di voler compiere un gesto estremo. Ravvisata la gravità delle intenzioni, il destinatario del messaggio, un coetaneo residente all’estero, ha pensato subito di dare l’allarme e la sala operativa Interpol ha inviato alla questura di Catania una nota di rintraccio per il giovane, un 17enne di Paternò. L’utente ha spiegato ai poliziotti che, dopo aver giocato in una nota piattaforma di gaming on line, ha scambiato diversi messaggi con il 17enne paternese fino a quando non è sorto un alterco virtuale tra i due e, colto da una crisi di nervi, il ragazzo ha manifestato intenti suicidi.

Raccolta la segnalazione dell’Interpol, la questura ha immediatamente attivato gli agenti di Adrano per verificare l’attendibilità del contenuto della segnalazione ed evitare possibili tragici epiloghi.