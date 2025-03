Messina, al Papardo chiusa un’altra sala operatoria. Riscontrata presenza di batteri a Chirurgia

Messina - Un’altra sala operatoria è stata chiusa all’ospedale Papardo per presenza di batteri, con valori ritenuti «inaccettabili». Si tratta della sala n. 8 a Chirurgia, e in questo caso il blocco dell’operatività non è stato disposto dalla magistratura ma direttamente dal direttore sanitario dell’ospedale, Paolo Cardia.

Dopo l’apertura dell’inchiesta sulle morti sospette a Cardiochirurgia, che è ancora in corso e nei mesi passati aveva portato alla chiusura di due sale operatorie, riattivate solo di recente, è evidentemente in corso un monitoraggio a tappeto di tutte le strutture. E il primo risultato di queste verifiche rende conto dell’attività della ditta “Greegea”. Scrive il direttore sanitario Paolo Cardia in una nota inviata agli altri vertici amministrativi del Papardo e ai dirigenti medici, che «... essendo state rilevate un numero di colonie >5 Ufc piastra; ritenuti i valori inaccettabili, si dispone l’immediata interdizione della sala operatoria 8 dell’attività chirurgica».