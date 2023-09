L'Aquila - Il boss Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è in coma irreversibile. In serata i medici sospenderanno l’alimentazione. Il capo mafia era malato da tempo di tumore, si stava sottoponendo a una terapia anticancro già da prima dell’arresto avvenuto come è noto il 16 gennaio scorso. Matteo Messina Denaro aveva trascorso 30 anni da latitante.

E' sul letto di morte.