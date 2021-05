Messina, il pronto soccorso la rimanda a casa 2 volte: alla terza muore

Messina - La trentenne messinese Giovanna Silvestro, sposata e mamma di un bimbo di 5 anni, è deceduta lo scorso venerdì al pronto soccorso dell'ospedale "Piemonte" di Messina. La giovane si era recata giovedì mattina al Policlinico "Gaetano Martino" di Messina perché aveva un forte dolore alla testa associato a vomito, i medici le avevano somministrato un analgesico, ma il malessere non andava via. La giovane era rientrata a casa, ma il mal di testa era forte e continuava a vomitare. I dolori erano insopportabili, al punto che Jenny, così la chiamavano gli amici e i suoi cari, aveva deciso di tornare in ospedale nel pomeriggio. È stata sottoposta a un esame strumentale che avrebbe escluso complicazioni, così i sospetti sarebbero ricaduti su una cervicalgia.

Da qui un secondo rientro a casa, dove Jenny ha trascorso la notte. Ma la mattina seguente il malessere era persistente e forte, così la giovane ha raggiunto il pronto soccorso dell'Ospedale "Piemonte", dove avrebbe dovuto sottoporsi a una tac. Ma dopo qualche ora è deceduta. Adesso la Procura di Messina ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulle cause del decesso di Jenny. La famiglia, assistita dal legale Salvatore Silvestro, ha presentato infatti un esposto alla Procura, e da qui l'apertura di un fascicolo per stabilire eventuali responsabilità. Al momento contro ignoti, in quanto non risultano allo stato attuale indagati.