Messina, uomo armato di pistola minaccia i motociclisti VIDEO

Messina – Un uomo si spaccia per agente della polizia penitenziaria e, pistola in pugno, minaccia un gruppo di enduristi in escursione sui Colli San Rizzo, intimandogli senza motivo di andarsene per un’altra strada. E’ successo domenica e a nulla sono valse le richieste di spiegazioni. Questo il video girato da uno dei motociclisti, prima di assecondare il folle e tornarsene sui loro passi.