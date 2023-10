Mestre, bus cade dal cavalcavia, 21 morti e 15 feriti, anche bambini

Mestre, Venezia - Gravissimo incidente a Mestre. Un autobus è crollato dalla rampa del cavalcavia Rizzardi a Mestre e ha preso fuoco. Era carico di persone, a bordo c'era una comitiva di ucraini ma anche cittadini tedeschi, francesi e croati: secondo la prefettura, il bilancio è di 21 morti, tra cui due bambini e un'adolescente. Tra le vittime già identificate ci sono cinque cittadini ucraini, un tedesco e l'autista, un italiano: si tratta di Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano. Sono 18 i feriti, due sono bambini, due adolescenti: cinque di loro sono in gravissime condizioni. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per estrarre i corpi: «È un intervento molto complesso». L'incidente è successo martedì sera poco dopo le 19.30, sul mezzo della ditta La Linea in servizio con diverse persone a bordo. È stata bloccata la circolazione dei treni tra Mestre e la stazione di Santa Lucia a Venezia. Sul posto vigili del fuoco, Polfer e oltre 40 ambulanze. La procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta, per ora contro ignoti.

Il bus è fuoriuscito dalla carreggiata sul cavalcavia della Vempa ha sfondato il guard rail ed è finito nel vuoto vicino ai binari, dopo un volo di una decina di metri. Il mezzo elettrico ha preso fuoco per ragioni ancora sconosciute. La dinamica è ancora da accertare: la prima ipotesi è stata quella di un malore del conducente. Nelle prime ore si era fatta strada anche la possibilità che un piccolo incendio si sia sviluppato a bordo del bus prima della fatale sbandata, poi smentita da una testimonianza dell'incidente raccolta dai vigili del fuoco. Cruciale l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e delle videocamere interne del bus. Quattro giovani turisti tedeschi si sono salvati per un caso: «Dovevamo prendere l'autobus successivo, ma non arrivava, e poi abbiamo saputo», hanno raccontato. È una tragedia - raccontano i quattro - volevamo prendere un taxi e abbiamo cercato di chiamare il centralino del campeggio ma non erano in grado di darci indicazioni e riagganciavano».

Delle vittime, 19 sono decedute sul posto, due mentre venivano portate in ospedale. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle «grandi emergenze» che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali di Mestre, Padova, Treviso e Mirano, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. A Treviso Pronto soccorso svuotato per occuparsi dei feriti, tutti codici bianchi e verdi sono stati mandati a casa. I casi più gravi trasferiti nei reparti. Decine di medici e infermieri tornati al lavoro. Oltre ai soccorritori, sul luogo dell'incidente sono arrivati il sindaco e il prefetto di Venezia e anche il patriarca.