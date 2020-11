Meteorite gli sfonda il tetto, lui diventa milionario

In questi tempi di costrizione fa sorridere la storia, che sta circolando su numerosi media esteri, di Josua Hutagalun: un 33enne indonesiano, artigiano di bare, diventato milionario grazie a un meteorite che gli è piombato in casa. L’imprevisto, infatti, gli è fruttato più di un milione mezzo di euro. E’ successo nelle settimane scorse nella città di Kolang, sull’isola di Sumatra. La roccia di 2,1 chili è precipitata all’improvviso dal cielo sfondandogli il tetto dell’abitazione. Fortunatamente il giovane stava lavorando a una bara nel cortile davanti casa: altrimenti non sarebbe qui a raccontare l’incredibile vicenda. “Il boato ha fatto tremare la casa. Ho visto che il tetto di lamiera aveva un buco e quando l'ho sollevata, la pietra era ancora calda".

La notizia riferita al quotidiano indonesiano Kompas è stata ripresa da importanti testate straniere, come The Indipendent e The Sun. La “pepita” infatti - arrivata a una velocità straordinaria, lasciando un profondo buco nel terreno - è una varietà estremamente rara di meteorite, che si stima abbia 4,5 miliardi di anni e varrebbe oltre 700 euro al grammo. Acquistata da un anonimo collezionista statunitense, il reperto è conservato attualmente al Center for Meteorite Studies in Arizona. Con la somma ricavata, Josua ha dichiarato che si ritirerà dagli affari, penserà a metter su famiglia e dedicherà parte del denaro alla costruzione di una chiesa nel suo villaggio natio.