Mette annuncio online, le rubano 1000 euro col trucco del falso acquirente

Catania - Dopo aver messo in vendita su un sito on line degli ammortizzatori per auto, una 40enne è stata contattata telefonicamente da una falsa acquirente di 60 anni, che le aveva detto di recarsi con la propria carta al bancomat della posta, per ricevere l’accredito del prezzo pattuito per la compravendita. La truffatrice ha indicato alla donna un codice da digitare, riuscendo così a sottrarre dalla carta della malcapitata la somma di 1000 euro.

Resasi contro del raggiro, la vittima ha sporto denuncia alla polizia di Catania. Le indagini del commissariato Borgo Ognina, attraverso l’analisi dei flussi bancari, hanno consentito di risalire all’identità della 60enne, già nota alle forze dell’ordine per le molteplici truffe perpetrate con identico modus operandi. È stata denunciata in stato di libertà.