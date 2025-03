Mezzogiorno di fuoco a Siracusa: uomo di 48 anni gambizzato

Siracusa - Sparatoria questa mattina nella zona nord di Sirsacusa, più precisamente in via Costanzo dove un uomo é rimasto ferito. La vittima, un 48enne si trova ora al pronto soccorso dell’Umberto I sotto osservazione e le sue condizioni sono al vaglio del personale medico. Sul posto la Polizia di Stato al lavoro per ricostruire i fatti. Al momento sono gli inquirenti stanno battendo tutte le piste e non escludono alcun tipo di ipotesi.

La vittima sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo le prime notizie è in pericolo di vita.