Migranti: 12.630 stranieri in Sicilia, +200% in un anno

Pozzallo - Il dato aggiornato al 24 maggio è di 13.766 migranti sbarcati sulle coste del Sud Italia dall’inizio dell’anno. La stragrande maggioranza su quelle siciliane: 12.630 contro 517 in Puglia, 314 in Sardegna, 273 in Calabria, e 32 in Campania. Nello stesso periodo del 2020 erano stati 4.724: un incremento ad oggi quasi del 200%, ma il numero sembra destinato a crescere. L’ultimo grande approdo a Pozzallo, venerdì scorso. Buone condizioni meteo marine, la riattivazione delle operazioni di soccorso e trafficanti a cui evidentemente la guardia costiera libica non spara: il risultato è che gli arrivi di immigrati sono ripresi alla grande già da settimane.

Nel Mediterraneo, per cifre, l’Isola rappresenta come uno stato a parte, in testa a distanza di molte lunghezze dalle altre nazioni coinvolte nei flussi: secondo i dati Unhcr finora la Spagna ne ha accolti 9.689, la Grecia 2.889, Cipro 682. I morti in mare, dall’inizio del 2021, sono già 702. Due terzi di barconi e gommoni salpa dalle sponde della Libia (9.395) e Tunisia (3.041); seguono distanziate Turchia e Algeria. I bengalesi (2.284) superano i tunisini (1.789) tra le nazionalità dichiarate, poi vengono ivoriani ed egiziani.