Migranti, in 140 su 2 gommoni: neonato di un mese salvato dal naufragio

Anche un piccolo di appena un mese tra i molti bambini soccorsi in mare, stamani all’alba, dalla Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée: 140 migranti in tutto i migranti stipati in due gommoni strappati alle onde. La nave ha raccolto l’Sos rilanciato dal centralino Alarm phone, individuando le due imbarcazioni stracolme a 37 miglia da Sabratha, al largo delle coste libiche, dirette verso la Sicilia nonostante il maltempo.