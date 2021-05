Migranti, sbarco completato. Riprende il mare la "Sea Eye"

Pozzallo - E' stato un gambiano di 26 anni l'ultimo dei 141 migranti a scendere a terra dalla nave ong tedesca "Sea Eya". Lo sbarco si è concluso alle ore 11,30 ed è stato accompagnato da un applauso liberatorio. Anche gli uomini dell'equipaggio sono tutti sbarcati per effettuare i tamponi a cura della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile e dell'Asp di Ragusa. Al termine delle operazioni di controllo sanitario, l'equipaggio dovrà tornare in a bordo per iniziare periodo di quarantena di 14 giorni. La nave, quindi, si staccherà nel primo pomeriggio dalla banchina del Porto di Pozzallo.

Intanto, sempre al porto di Pozzallo, nei pressi della stazione passeggeri, i Carabinieri hanno respinto un clandestino extracomunitario che si era imbarcato clandestinamente a Malta , nascosto nella parte sostante del carrello di un tir ed all’insaputa del suo conducente. Immediatamente bloccato, è stato affidato al comandante del catamarano affinché lo riportasse in Malta per essere consegnato alle Autorità maltesi.