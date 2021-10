Milano, aereo su edificio: bilancio finale 8 morti, 1 bambino FOTO | VIDEO

Milano - Le 8 persone a bordo dell’aereo privato precipitato ieri alle 13, vicino al capolinea della metro San Donato, sono le uniche vittime di una tragedia che poteva avere un bilancio estremamente più grave: tra loro, però, c'è purtroppo anche un bambino di appena un anno. Il Pilatus PC 12 monoelica ha preso fuoco in volo schiantandosi in picchiata contro una palazzina in ristrutturazione, che fortunatamente era vuota, carbonizzandola. In allegato, le primissime immagini girate dalla gente che in quel momento era in strada.

Lo schianto è stato come una bomba, che ha sparso i resti dell’aereo per centinaia di metri. Ai comandi del piccolo velivolo, decollato solo 10 minuti prima, c’era il proprietario: Dan Petrescu, 68enne miliardario romeno con doppia cittadinanza tedesca. A bordo, tra gli altri, la moglie di 65 anni e il figlio ricercatore di 30. La famiglia era diretta nella sua villa a Olbia, dove li aspettava la madre 98enne dell’imprenditore immobiliare, tra gli uomini più ricchi e di successo del suo Paese, dov’era molto noto come proprietario di ipermercati e gallerie commerciali.