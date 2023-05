Milano, esplosione in centro: scoppia un furgone con bombole. VD

Milano - Grossa esplosione in centro a Milano, in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, giovedì mattina intorno alle 11.30. Secondo il racconto dei primi testimoni, tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno, probabilmente destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano. Alcuni passanti avrebbero visto una delle bombole prendere fuoco, poi un'esplosione violentissima. Risultano finora almeno quattro feriti.

L'incendio ha coinvolto anche quattro auto parcheggiate in strada, una vicina farmacia e gli appartamenti di un edificio vicino. Sul posto è ambulanze e vigili del fuoco. I carabinieri hanno transennato la zona. Evacuata la scuola materna di via Vasari, gestita dalle suore Mantellate, e la palazzina al civico 19 di via Pier Lombardo.