Milano gialla, in coda all’alba fuori dal cinema per vedere un film

Milano - Lunga coda fuori dal cinema Beltrade stamani all’alba, nel primo giorno di zona gialla e quindi di riapertura delle sale cinematografiche. Alcuni cittadini non hanno voluto attendere un minuto in più e già alle 5.20 si sono presentati fuori dal cinema: “Siamo stanchi di vedere film su Netflix” dicono.

Alle 6 c'è stata la prima proiezione: il film "Caro diario" di Nanni Moretti, che probabilmente avranno già visto decine di volte e disponibile pure in dvd. Pura voglia di evasione e nient'altro. In sala sono potute entrare 72 persone, il massimo dei posti che i gestori potevano mettere a disposizione su un massimo di 200 poltrone.

Ma già domenica, come vediamo nel video, tantissimi giovani dalle 18 sono scesi nelle vie della movida per bere qualcosa all'aperto nonostante le restrizioni ancora in vigore. In particolare la zona dei Navigli e della Darsena in poche ore si è riempita di persone che, tra musica e balli, si sono radunate per bere il drink con gli amici creando un consistente assembramento.