Milano, ragazzo impugna una pistola e spara in strada VIDEO

Milano - Follia di Capodanno a Milano, in via Padova, dove un giovane ha impugnato una pistola e ha esploso diversi colpi per aria. La scena è stata ripresa da alcuni residenti e il video postato sui social. La polizia gli sta dando la caccia In città si sono registrati diversi feriti a causa dei botti mentre due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in via Selinunte.