Milano, scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno

Milano - Grossa esplosione in centro a Milano, in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, giovedì mattina intorno alle 11.30. Secondo il racconto dei primi testimoni, tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno per conto di una ditta di Arluno. Alcuni passanti avrebbero visto il principio d'incendio, poi un'esplosione violentissima. È salvo l'autista del furgone: accortosi dell'incendio è riuscito a saltare giù in tempo e se l'è cavata con ustioni alla mano e a una gamba. Sul posto anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano per un sopralluogo.

È salvo l'autista del furgone: accortosi dell'incendio è riuscito a saltare giù in tempo e se l'è cavata con ustioni alla mano e a una gamba. Sul posto anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano per un sopralluogo. Evacuate, oltre all'Istituto Auxologico, la scuola di via Vasari e le palazzine al civico 19 e al civico 22 di via Pier Lombardo. In tutto circa 200 persone. Durante l'evacuazione della scuola, una suora è rimasta leggermente contusa per un trauma alla testa: soccorsa in codice verde al Policlinico.

A quanto risulta ai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe partito dal vano motore del furgone. L’autista, 53 anni, ha provato invano a spegnerlo. Il mezzo trasportava venti bombole da 32 litri l’una di ossigeno, gas altamente infiammabile, che ha accelerato le fiamme.