Milano, telefonata choc all'ex marito: «La nostra bimba non c’è più»

Milano - Ha chiamato l'ex marito nel cuore della notte e gli ha detto: "Nostra figlia non esiste più". Così l’uomo ha appreso la tragica notizia dalla 41enne di Cisliano, nel Milanese, che stanotte avrebbe ucciso la figlia. E’ stato proprio il padre della bambina, sconvolto, a chiamare i soccorsi. Secondo le prime ipotesi la bimba sarebbe morta per soffocamento, ma si attendono i risultati dell'autopsia. Sul posto, nella casa di via Mameli (foto), poco dopo l'1 di notte, sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza ma la piccola era già esanime sul letto. Accanto la madre, in stato di incoscienza. Il personale del 118 ha constatato il decesso della minore e soccorso la donna, che nel frattempo si era provocata delle lievi ferite al braccio: la 41enne non si è mostrata collaborativa, riferiscono i militari, ed è stata portata all'ospedale di Magenta, dove tuttora si trova piantonata. E' comunque risultata negativa agli esami tossicologici.