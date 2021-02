Milazzo, il piccolo Luca non parla e non mangia: la Sicilia si mobilita

Milazzo - Gara di solidarietà in tutta l’Isola per Luca Sansone: un bimbo di 6 anni che vive con la famiglia nella cittadina messinese ed è affetto dalla forma peggiore di atrofia muscolare spinale, quella di tipo 1, da quando aveva solo sei mesi. Da qualche tempo è stata scoperta una nuova terapia per curarlo attraverso un farmaco costosissimo che in Italia, a differenza del resto d’Europa, può essere somministrato per legge solo a bambini di età inferiore ai sei mesi di vita. Mamma Melissa e papà Giuseppe però non si arrendono e da giorni rivolgono appelli a vari media: “Noi ci stiamo provando, Luca si merita questa possibilità e noi come genitori vogliamo dargliela. Aiutateci”. L’obiettivo è racimolare i soldi tramite una colletta per curare il piccolo all'estero, dove non c'è il vincolo dell'età ma solo del peso. “È stato il pediatra ad accorgersi che qualcosa non andava - racconta oggi a Fanpage il padre -, dalle analisi del Dna abbiamo scoperto cosa aveva. Fino ad allora mangiava, riusciva a stare seduto. Poi ha avuto delle crisi. Adesso ogni quattro mesi gli viene somministrato un farmaco salvavita, chiamato Spinraza, che ha bloccato la malattia degenerativa. Fino a poco fa chi ne era affetto non riusciva a superare i due anni di vita, purtroppo però Luca non riesce più a parlare, a mangiare, a stare in piedi".

Poi la scorsa estate è stata autorizzata in Europa questa nuova terapia americana, chiamata Zolgesma, che superato la fase di sperimentazione riaccendendo le speranze. Si somministra una sola volta nella vita, in un’unica soluzione, ma il suo prezzo è esorbitante: due milioni di euro. Come può arrivare a costare tanto un medicinale resta un mistero, fatto sta che altrettanto misteriosamente l’Aifa italiana – al contrario delle altre agenzie del farmaco europee - ha deciso di riservarlo solo ai bimbi fino ai 6 mesi. Speriamo non sia una mera questione di budget. La gara di solidarietà, nel frattempo, si è allargata a tutta l'Italia. "Abbiamo già raccolto in pochi giorni 160mila euro - rivela ancora papà Luca -, non c'è più tempo: nostro figlio pesa 18 chili e dobbiamo fare presto per far sì che non rientri ancora nei criteri previsti per l'efficacia del farmaco”, indicato fino a 21 kg di peso. “La nostra battaglia è anche per tanti altri bimbi – conclude - che sono nella stessa situazione e hanno diritto a sopravvivere". Per chi volesse dare una mano ai genitori, su Facebook è stata aperta una pagina, Aiutiamo il piccolo Luca, con ogni informazione su come donare il proprio contributo.