Minaccia una strage sul bus: “Dio è grande, metteremo le bombe” VIDEO

La Spezia – Sorpreso senza biglietto a bordo di un bus, un nigeriano di 34 anni ha iniziato a sbraitare violentemente contro passeggeri e controllori: «Dio è grande, abbiamo messo le bombe, le metteremo anche qui, vi ucciderò tutti, è una promessa» alcune frasi udibili nello sconnesso delirio. I passeggeri del mezzo pubblico, terrorizzati, si sono allontanati di corsa. E’ successo ieri alla fermata di via San Cipriano, nel pieno centro storico della città ligure. Guardia di finanza, intervenuta sul posto, ha bloccato e perquisito l’uomo - che non aveva armi - denunciandolo per procurato allarme, resistenza e interruzione di pubblico servizio. I finanzieri del 117 hanno acquisito il video che alleghiamo, girato con uno smartphone da un cittadino, che mostra l’ultima parte dell’episodio, con l’africano che dà di matto, bloccando la partenza del mezzo pubblico.