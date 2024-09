Minicar con due ragazzine si schianta contro il guardrail a Modica

Modica - Una minicar si è schiantata nella tarda mattinata di oggi contro il guardrail in via Nazionale a Modica: tanto spavento ma nessun danno fisico per le due ragazzine a bordo, uscite illese dal veicolo. Si tratta dello stesso punto esatto in cui sono accaduti altri incidenti simili nel recente passato, al punto da indurre alla scarificazione del manto stradale, per renderlo meno scivoloso.