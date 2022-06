Minicar va a sbattere, ferito studente modicano

Modica - Incidente autonomo stamattina in via Alberto Portogallo a Modica. Una minicar condotta da uno studente 16enne modicano per cause che la polizia locale sta accertando, dopo avere sbattuto contro un muro, si è capovolta. Il giovane è stato trasportato dal 118, al pronto soccorso. È stato sottoposto ad intervento chirurgico urgente alla testa. A operarlo il dottor Goffredo Caldarera. Le sue condizioni sono buone.