Minivan si ribalta in autostrada tra Catania e Messina, muore una donna, 8 feriti. VIDEO

Giarre, Catania - Un grave incidente autonomo si è verificato poco dopo l’una della notte lungo l’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, precisamente al km 56. Il bilancio è pesante: una donna ha perso la vita e otto persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, un minivan, a bordo del quale viaggiavano diversi cittadini di nazionalità marocchina diretti a Messina per poi imbarcarsi verso Vibo Valentia, ha perso il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata.

L’autostrada è stata immediatamente chiusa al traffico veicolare, con uscita obbligatoria a Giarre per i veicoli diretti a Messina (stamane alle 8 è stata parzialmente riaperta). Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che stanno lavorando per la messa in sicurezza del veicolo, e la Polstrada, impegnata nella gestione della viabilità. L’incidente ha causato lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Le operazioni di soccorso e di ripristino della normale circolazione sono tuttora in corso. IL VIDEO: