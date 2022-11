Minorenne arrestato con un chilo di hashish

Rosolini - La Guardia di Finanza di Siracusa ha individuato in un'area nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Rosolini, una comitiva di ragazzi, seduti vicino ai propri scooter. Nel momento in cui i finanzieri si sono avvicinati uno dei ragazzi si è allontanato dal proprio motociclo per darsi repentinamente alla fuga.

Il giovane è stato raggiunto e bloccato dopo qualche centinaio di metri, lo scooter lasciato incustodito, è stato perquisito e all'interno è stata trovata una busta nera contenente 10 panetti da 100 grammi l'uno di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish, e un'agenda nel quale vi era segnata una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la sostanza con l'indicazione del guadagno ricevuto per ogni singolo scambio.

L'hashish è stato sequestrato, mentre il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania presso il Tribunale per i Minorenni, è stato arrestato e condotto presso Istituto penale per Minorenni di Catania. L'operazione è stata portata a termine in via Cicciarella, nella zona che i ragazzi di Rosolini chiamano 'uficcatoiu'.