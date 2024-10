Modica, 23enne con 600 grammi di droga

Modica - I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, durante il tradizionale servizio finalizzato a garantire alla cittadinanza il pronto intervento e improntato a disincentivare la commissione dei reati predatori sul territorio, si sono imbattuti la scorsa notte in un’autovettura che, alla vista della pattuglia, ha cercato di eludere il controllo. All’atto delle dovute verifiche, gli operanti non hanno potuto che constatare sia l’insofferenza da parte dei tre giovani a bordo dell’auto che un forte odore di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre alla disponibilità di due bilancini di precisione. Motivo per cui, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Modica, con il concreto e fattuale supporto dei colleghi della locale Stazione, prontamente giunti sui luoghi, hanno necessariamente dovuto estendere l’attività di perquisizione presso le abitazioni degli interessati, nonostante i ragazzi fossero tutti e tre incensurati.

Le risultanze emerse hanno confermato l’intuito dei militari intervenuti, visto che oltre a svariato materiale atto al confezionamento della sostanza, bilancini di precisione e la conferma che tutti e tre i soggetti fossero assuntori, in un garage sono stati rinvenuti 600 grammi di hashish, quantità suddivisa in vari panetti. Motivo per cui il giovane 23enne, residente nel territorio della Contea, che aveva disponibilità del garage sottoposto a controllo e all’interno del quale è stata rinvenuta la sostanza, è stato tratto in arresto per la violazione della normativa sugli stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. Notiziata la Procura della Repubblica di Ragusa, per l’arrestato sono stati disposti gli arresti domiciliari e conseguente giudizio direttissimo. Il dispositivo di pronto intervento dell’Arma di Modica, oltre a dimostrarsi pienamente efficace in qualunque situazione di emergenza, è riuscito a dimostrare che la presenza dell’Arma sul territorio rappresenta una costante e che le varie realtà delinquenziali che tendono a svilupparsi sono prontamente destinate a naufragare. L’efficienza degli equipaggi intervenuti ha consentito di rendere l’attività di polizia giudiziaria particolarmente incisiva e concreta nell’assolvimento dei compiti istituzionali.