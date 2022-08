Modica, anziano trovato morto in casa da almeno una settimana

Modica - Il cadavere di un anziano in stato di decomposizione è stato trovato nella notte nella sua casa in Via Pietro Nenni, a Modica. Sono stati alcuni vicini, allarmati dal cattivo odore proveniente dall'abitazione, ad allertare i vigili del fuoco che hanno forzato la porta trovando l’uomo privo di vita. Considerato lo stato del cadavere, la morte risalirebbe ad oltre una settimana fa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ancora indagando sul decesso. L’uomo viveva da solo e, verosimilmente, potrebbe trattarsi di un "dramma della solitudine". Un malore che ha colto la vittima in casa, senza lasciargli il tempo di chiedere aiuto.