Modica, arrestato 25enne per spaccio di droga

Modica - Nel pomeriggio di giovedì personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha tratto in arresto un uomo di 25 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Si tratta di un giovane già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, in atto sottoposto all’obbligo di firma presso gli uffici di Polizia, che nel contesto di un’attività investigativa è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare con esito positivo nonostante il suo vano tentativo di disfarsi di un involucro contenente la droga, gettandolo in un cavedio non appena si accorgeva della presenza dei poliziotti.

Il gesto fulmineo però non è sfuggito agli agenti che prontamente lo hanno recuperato constatando che conteneva sostanza stupefacente per un peso complessivo di 40 grammi circa, accuratamente protetta con pellicola trasparente.

Inoltre, presso l’abitazione del giovane è stata rinvenuta la somma in contanti di circa 400 euro in banconote di diverso taglio, provento dell’attività di spaccio, che è stata sequestrata assieme alla droga. Il giovane è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito è stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’udienza di convalida il Giudice del Tribunale di Ragusa ha convalidato l’arresto applicando all’arrestato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, nonché la permanenza in casa nelle ore serali e notturne. Ragusa 28 luglio 2023