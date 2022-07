Modica, arrestato albanese per spaccio di cocaina

Modica - Nella serata del 4 luglio 2022, personale del Commissariato di Modica, mediante una mirata attività info-investigativa e di pronto intervento, ha tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto albanese, con precedenti e pregiudizi di polizia, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini della cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, essendo trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente circa 300 g di cocaina accuratamente occultato in macchina, nonché di un bilancino di precisione e di denaro contante per un importo di circa 800 euro, rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto in carcere.

All’udienza del 6 luglio 2022, il G.I.P., convalidando l’arresto in quanto legittimamente eseguito, ha disposto che all’odierno indagato venisse applicata la misura degli arresti domiciliari, stante i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare della reiterazione dei reati.