Modica – Non è chiaro come abbiano fatto a incastrarsi ma è stato necessario l’intervento di un muletto per liberare automobile e trenino bloccati sulla carreggiata, nel centro storico di Modica.

La scena è stata filmata e postata su Facebook sabato sera dall’utente Gian Paolo Montineri, che sul proprio profilo social ha pubblicato poi anche il seguito, con la multa all’automobilista e il capannello di curiosi raccolto dal singolare incidente.