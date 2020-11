Modica, auto finisce in un burrone, sopra un'altra auto. FOTO

Modica - E' sana e salva la ragazza di 29 anni vittima di un terribile incidente stradale oggi a mezzogiorno lungo la via Nazionale, che collega Modica bassa alla Sorda.

La giovane percorreva Via Nazionale, in direzione centro, quando,m per la strada resa viscida dalla pioggia, ha perso il controllo della sua Renault Modus,che ha sfondato la parte di inferriata che delimita la carreggiata e ha abbattuto le transenne, facendo un volo di circa 5 metri nella stradina privata sottostante. Il volo è stato, fortunatamente, attutito da una Fiat 126 di proprietà di un agente di polizia locale che abita nel luogo e che già domenica scorsa aveva soccorso un altro automobilista per lo stesso motivo. La giovane automobilista è stata trasportata precauzionalmente al Pronto Soccorso dall’ambulanza del 118. Evidentemente la strada in quel tratto è troppo viscida. Due incidenti identici in una settimana nello stesso luogo dovrebbero indurre chi ha responsabilità sulla viabilità ad assumersi le proprie responsabilità.