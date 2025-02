Modica, auto nel burrone in via Nazionale. Illeso conducente dopo un volo di 10 metri

Modica - Un’altra auto finisce fuori strada in via Nazionale a Modica. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Un ventenne modicano ha perso il controllo della propria Fiat Punto, sfondando la ringhiera di ferro e finendo nel burrone sottostante. Ha fatto un volo di circa dieci metri, finendo la corsa contro un’abitazione di Via Trani. Il giovane è, fortunatamente, rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia.