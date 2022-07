Modica, bimba e catechista investite nello stesso luogo in un mese

Modica - Un angolo cieco che rende pericolosissimo il transito pedonale. E' nelle vicinanze della chiesa della Madonna delle Lacrime di Modica, lungo la cinconvallazione ortisiana.

Una dodicenne è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in via Circonvallazione Ortisiana, vicino al Polo Commerciale di Modica. E' successo qualche giorno fa. La bambina stava andando al catechismo nella Chiesa della Madonnina delle Lacrime, quando una Fiat Panda l’ha investita. Il conducente, un 50enne modicano forse accecato dal sole al tramonto, non ha visto la piccola pedone. La bambina ha avuto una frattura alla gamba e è stata sottoposta ad intervento chiururgico. Un mese prima stessa sorte era toccata a una catechista.