Modica, cani incatenati e abbandonati VIDEO

Modica – Due cani, un maschio e una femmina, incatenati e lasciati soli davanti al Rifugio di Giulia. Non è la prima volta che accadono episodi del genere secondo quanto denunciano gli addetti, che li hanno trovati così ieri sera poco dopo le 19: “Un nuovo maledetto abbandono - scrivono sulla pagina Facebook della struttura, situata presso l’ex Campo Boario -, legati con grosse e lunghe catene neanche ai tempi dei lavori forzati. Se qualcuno riconosce questi due cani ce lo segnali, anche in privato. In ogni caso abbiamo già avvisato le autorità competenti che provvederanno a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza” per individuare e denunciare il padrone.