Modica, cappotta con la macchina e rifiuta le cure sanitarie

Modica - È uscito fortunatamente illeso un ventenne modicano che oggi pomeriggio è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il sinistro si è verificato in Via Rocciola Scrofani. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Modica, ha perso il controllo della sua autovettura Peugeot 206, sbattendo contro un muro di recinzione e poi si è capovolto.

La vittima ha rifiutato le cure sanitarie.