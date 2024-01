Modica, cappotta un'auto al quartiere Dente

Modica - Perde il controllo dell’auto e si ribalta. E’ accaduto stamattina in Via Nuova Sant’Antonio, al quartiere d’Oriente a Modica. Una donna alla guida della propria utilitaria ha perso il controllo del mezzo finendo contro la saracinesca di un garage. Il veicolo ha finito la corsa ribaltandosi. La donna è stata subito soccorsa da alcune passanti, poi è stata trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso del Maggiore.