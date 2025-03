Modica, carabinieri salvano cinque cuccioli di cane abbandonati

Modica - Due carabinieri hanno trovato a bordo strada una grossa scatola con all’interno dei cuccioli appena nati abbandonati ed in fin di vita. L’episodio è accaduto a Modica. I cuccioli sono cinque. Immediatamente sono riusciti a portarli in caserma per sfamarli prima di affidarli ad un rifugio. “Sono tutti salvi grazie a loro” spiegano della pagina Facebook “I cani: i nostri angeli a 4 zampe”.