Modica conquistata dai rifiuti, ci voleva la Lucarelli VIDEO

Modica - Cumuli di buste di rifiuti addossati ai muri a secco, fino a superarli: è l’orripilante cameracar girato a Modica da un utente Facebook, Silvio Di Raimondo, che chiede le dimissioni del commissario straordinario Domenica Ficano per “incapacità” nella gestione dello smaltimento della spazzatura: non è la prima denuncia del genere che arriva in queste settimane dalla città barocca.

E pensare che fino all’anno scorso compariva, insieme a Ragusa, nella top5 siciliana della raccolta differenziata. L’abbandono indiscriminato dell’immondizia per le strade e nell’ambiente è un’emergenza che, a onor di cronaca, riguarda e da tempo anche altri comuni iblei. Meno male, per gli amministratori locali, che quest’anno non è venuta in vacanza Selvaggia Lucarelli… o forse sarebbe bene che facesse una capatina ogni estate, per smuovere qualche sacchetto?