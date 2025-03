Modica, daspo per due tifosi modicani

Modica - Avevano tentato di rubare le bandiere della squadra avversaria dando vita ad una rissa.

Per questo due ultras modicani sono stati sottoposti al Daspo, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. I fatti sono avvenuti domenica 16 Febbraio quando allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa era da poco terminata la partita valevole per il campionato di serie D tra le squadre AS di Ragusa 1949- e a Akragas 2018. Sul piazzale antistante l’impianto, mentre il pubblico defluiva regolarmente, alcuni tifosi del gruppo ultras ragusano avevano appena conservato i loro striscioni, le bandiere e tutto il materiale e si stavano allontanando a bordo di due auto. A quel punto, due tifosi modicani hanno tentato il furto del sacco contenente il materiale. Ne è scaturita un’immediata e violenta reazione di ragusani che è stata sedata solo grazie all’immediato intervento delle forze di Polizia di vigilanza in quel settore. Nella subcultura ultras infatti l’impossessamento dei vessilli da parte di una tifoseria avversaria è ritenuta una grave offesa è implicita istigazione alla violenza.

Gli autori del fatto sono due modicani di 48 e 41 anni che sono stati identificati immediatamente. I due avevano assistito all’incontro di calcio. Le indagini eseguite dalla Digos hanno ricostruito tutto l’iter anche attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. La divisione Polizia anticrimine ha avviato quindi il procedimento amministrativo volto all’erogazione del divieto che il commissariato di pubblica sicurezza di Modica ha già notificato ai destinatari. Il divieto, per uno della durata di tre anni e per l’altro di due, precluderà loro l’accesso agli stadi agli impianti sportivi nell’intero territorio.