Modica, dolore e incredulità per la morte di Giovanni Giannone

Modica - Era andato in ospedale, al Maggiore Nino Baglieri, con le sue gambe, per un esame di routine, una coloscopia. Aveva salutato alcuni amici, dando appuntamento "a fra un'oretta, per fare colazione insieme". Ma un arresto cardiaco lo ha stroncato durante l'esame strumentale.

Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte di Giovanni Giannone, professionista modicano 56enne molto noto e stimato in città, morto ieri in circostanze poco chiare. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Modica e si è ora in attesa che il magistrato di turno incarichi il medico legale per l'esecuzione de'esame autoptico.

Giannone godeva di buona salute e non aveva alcuna patologia. Il consulente lascia la moglie e tre figli.