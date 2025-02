Modica, donna in fuga in auto, rischia di investire un agente

Modica - Nella serata di ieri, una donna alla guida di una Fiat 500, ha messo in scena una rocambolesca fuga in Via Nazionale a Modica. L’episodio si è verificato intorno alle 18 mentre una pattuglia della polizia locale era impegnata a sanzionare un veicolo in zona rimozione.

Mentre gli agenti erano in attesa del carro attrezzi, è transitata la Fiat 500 che, inspiegabilmente, ha violentemente urtato il veicolo in sosta, rischiando di capovolgersi. Un agente ha imposto l’alt ma la donna prima ha rallentato, lasciando intendere che si stava fermando, poi ha accelerato rischiando, stavolta, di investire l’operatore di polizia locale che, per fortuna, è riuscito, precipitosamente, a scansarsi. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche per rintracciare il veicolo. La donna è stata, successivamente rintracciata presso la sua abitazione. Durante i controlli, è emerso che l’autovettura era priva di revisione, il che ha ulteriormente aggravato la situazione.

La signora è stata sanzionata con verbali per un totale di circa 500 euro e deferita alla Prefettura per le violazioni commesse di competenza del rappresentante del Governo in provinciale. Inoltre, le sono stati decurtati sette punti dalla patente di guida.