Modica - Una donna è rimasta ferita questa mattina in via Resistenza Partigiana, all'intersezione con via Risorgimento, a Modica, al quartiere Sorda. La donna, 88 anni, per cause ancora da accertare, è stata investita da una Fiat Panda condotta da una 50enne, mentre attraversava la strada: ha riportato contusioni che ne hanno consigliato il ricovero al vicino ospedale Maggiore "Nino Baglieri".

Sul posto, oltre al 118, la Polizia locale per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.