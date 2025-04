Modica, donna investita, trasferita in elicottero al Trauma Center di Catania

Modica - Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Modica Alta.

Intorno alle ore 12, una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Loreto. Ancora incerta l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 con autoambulanza con medico a bordo, che hanno prestato le prime cure sul posto.

Vista la gravità delle condizioni della donna, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.