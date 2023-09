Modica, donna muore per ictus cerebrale, familiari fanno denuncia

Modica - Si sottopone a due interventi chirurgici e viene colpita da ictus. Muore a 59 anni.

Una donna di Modica è morta in seguito a un ictus cerebrale e i parenti hanno presentato denuncia alla Polizia chiedendo il riscontro diagnostico.

Lo scorso 15 settembre la donna si era ricoverata per sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione della colecisti e a un intervento bariatrico di riduzione dello stomaco, ma, a distanza di 48 ore è stato necessario trasferirla in terapia intensiva, dove è morta quattro giorni dopo.

Il corpo della signora si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale Maggiore Nino Baglieri, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà disporre l'incarico per l'autopsia.

La 59enne si era ricoverata per il doppio intervento, ma due giorni ha accusato dei malesseri che hanno costretto i medici a trasferirla dal reparto di Medicina a quello di Rianimazione, dove è stata dichiarata la morte cerebrale in seguito a un ictus. Ora toccherà alla Procura indagare sulle reali cause della morte.